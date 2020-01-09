МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг снижается вторую торговую сессию подряд в свете ослабления опасений относительно эскалации конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.20 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,35 доллара, или на 0,34% — до 1554,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,3% — до 17,933 доллара за унцию.

Спрос на более надежное золото в четверг продолжает снижаться после заявления президента США Дональда Трампа, согласно которому Вашингтон в ответ на последние действия Ирана ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении страны. Иран на текущей неделе в ответ на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани произвел ракетный удар по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было.

"Трамп дал понять, что в настоящий момент нет намерений военного реагирования на действия Ирана, поэтому рынки испытывают определенное облегчение", — считает старший валютный стратег DailyFX Илья Спивак (Ilya Spivak), которого цитирует Рейтер.