МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг ростом на фоне некоторого снижения напряженности между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,91%, до 3094,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,75%, до 1800,64 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,7%, до 28561 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 2,31%, до 23739,87 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,63%, до 2186,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,83%, до 6874,2 пункта.

Мировые инвесторы с оптимизмом восприняли сделанное в среду заявление президента США Дональда Трампа, согласно которому Вашингтон в ответ на последние действия Ирана ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении страны. Иран на текущей неделе в ответ на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани произвел ракетный удар по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было.

Аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, считают, что поддержку японскому рынку акций оказал подъем на американском рынке и снижение курса иены по отношению к доллару. "С начала этого года торговля была волатильной из-за ситуации вокруг Ирана", — добавил старший технический аналитик Daiwa Securities Эйдзи Кинучи (Eiji Kinouchi).

Определенное влияние на настроения трейдеров оказала статистика из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране в декабре составила 4,5%, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 4,7%. При этом цены производителей упали в минувшем месяце на 0,5% в годовом выражении, хотя ожидалось сокращение на 0,4%.