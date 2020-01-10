МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику вслед за подъемом на рынках США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,26% — до 3086,85 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,22%, до 1796,63 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,06% — до 28576,92 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,39%, до 2194,97 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,22%, до 23793,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,75%, до 6925,2 пункта.

Американские рынки в четверг выросли до новых исторических максимумов, в частности, на оптимизме вокруг торговых отношений с Китаем.

В четверг китайская сторона сообщила, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ с 13-15 января посетит США для подписания первой части торговой сделки. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что США сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки после подписания первой.

Позитиву на американских и азиатских биржах также способствует разрядка геополитической напряженности на Ближнем Востоке.