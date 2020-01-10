МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром демонстрирует слабую разнонаправленную динамику по отношению к иене и евро в ожидании данных по рынку труда США за декабрь, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск курс доллара к иене рос до 109,55 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,51 иены за доллар. Курс евро к доллару повышался до 1,1109 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1105 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 97,42 пункта.

Мировые инвесторы в пятницу ждут статистику по рынку труда США. По прогнозам аналитиков, безработица стране в декабре сохранилась на отметке предыдущего месяца в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 164 тысячи после роста на 266 тысяч месяцем ранее.

"Это не очень большое количество новых рабочих мест по сравнению с ноябрем, поэтому если мы увидим цифры, сопоставимые с предыдущими, то может произойти сильный рост курса доллара", — сказала агентству Рейтер аналитик CMC Markets Эшли Гловер (Ashley Glover).

Глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill) полагает в свою очередь, что на данном этапе нет никаких фундаментальных факторов для "отказа от доллара".