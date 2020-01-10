Рынок акций РФ ушел в минус после разнонаправленных колебаний на открытии
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Рынок акций РФ перешел к умеренному снижению после разнонаправленных колебаний биржевых индексов на открытии торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск теряет 0,4% — до 3107 пунктов, долларовый индекс РТС — 0,2%, до 1598 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти утром снижается на 0,1% — до 65,31 доллара за баррель сорта Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20200110/830776144.html