События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 января
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (ноябрь)
|-5,1%
|-2% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (ноябрь)
|-11,5%
|2,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0%
|0,9% (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
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|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (декабрь)
|3,1%
|3,1%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
|266 тыс
|164 тыс
|16:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (декабрь)
|63,2%
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|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (декабрь)
|254 тыс
|152 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень безработицы (декабрь)
|3,5%
|3,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (декабрь)
|-71,2 тыс
|25 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (декабрь)
|5,9%
|5,8%
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|670
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|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|796
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|8,7 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|550,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|305,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|13,5 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|27,1 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-46,2 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-43,7 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|29,2 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-72,9 тыс
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|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|3,5%
|3%
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,3%
|0,4%
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|RUB
|Магнит — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 27.12.2019)
|137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018
|147,19 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|МТС — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019)
|2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018
|8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|МТС — реестр для ВОСА (14.02.2020, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения дочерних обществ и о внесении изменений в Устав)
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|RUB
|ЧТПЗ /Челябинский трубопрокатный завод/ — реестр для ВОСА (27.02.2020, досрочные перевыборы СД)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200110/830776298.html