МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют слабую динамику в ожидании статистики из США, которая может указать на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,08%, до 7592,33 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,07%, до 6035,53 пункта, немецкий DAX — рос на 0,05%, до 13502,1 пункта.

Мировые инвесторы предпочитают сохранять осторожность в пятницу перед публикацией статистики по рынку труда США. По прогнозам аналитиков, безработица в стране в декабре сохранилась на отметке предыдущего месяца в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 164 тысячи после роста на 266 тысяч месяцем ранее.

"Сегодняшние данные по рабочим местам в США — главное экономическое событие", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson).

Определенное влияние на настроения инвесторов во Франции оказывает внутренняя статистика, согласно которой рост объема промышленного производства в стране в ноябре замедлился до 0,3% в месячном исчислении с 0,5% месяцем ранее. При этом аналитики ждали роста показателя на 0,1%.