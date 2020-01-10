МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем незначительно растет по отношению к евро и иене на постепенном возвращении рисковых настроений в свете деэскалации конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.45 мск курс доллара к иене рос до 109,62 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,51 иены за доллар. Курс евро к доллару опускался до 1,1097 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1105 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,07%, до 97,52 пункта. Курс фунта стерлингов увеличивается по отношению к доллару до 1,3066 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3065 доллара.

Поддержку курсу доллара оказывает постепенное возвращение аппетита к риску на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана. В среду американский президент Дональд Трамп заявил, что не будет применять военную мощь, а ограничится введением санкций на Иран в ответ на его ракетный удар по американским базам в Ираке.

"Рисковые настроения возвращаются благодаря ослаблению геополитического напряжения и надеждам на заключение первой части торговой сделки с Китаем на следующей неделе", — отметил валютный стратег Credit Agricole Мануэль Оливери (Manuel Oliveri), чье мнение приводит агентство Рейтер. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США для подписания первой части торговой сделки на следующей неделе, 13-15 января.

Трейдеры также ожидают публикации статданных по безработице в США. Прогнозируется, что в декабре безработица сохранилась на уровне прошлого месяца в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 164 тысячи после роста на 266 тысяч месяцем ранее.

Курс фунта остается стабильным к доллару после того, как в четверг палата общин британского парламента утвердила соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января.