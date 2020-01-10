МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти снижается в пятницу днем на уменьшении вероятности возникновения перебоев с поставками сырья из-за конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.38 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,28% — до 65,19 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,37%, до 59,34 доллара за баррель.

Ослабление геополитического напряжения на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на котировки нефти. Вероятность перебоев с поставками уменьшилась после того, как президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ограничится санкциями по отношению к Ирану, который совершил ракетные удары по американским базам в Ираке.

"Резкой эскалации конфликта удалось избежать,… но возвращение рисков все еще возможно", — полагает аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Аналитик OANDA Крэг Эрлам (Craig Erlam), чьи слова также приводит агентство, отметил, что в скором времени цена на нефть марки Brent может стабилизироваться вблизи отметки в 65 долларов за баррель, в случае продолжения деэскалации конфликта.