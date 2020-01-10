МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российская валюта днем стабильна против доллара и евро в отсутствие сильных внешних сигналов.

Перед выходными инвесторы не спешат наращивать позиции, особенно на фоне недавнего роста геополитических рисков в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.02 мск повышался на 1 копейку, до 61,30 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до уровня 67,98 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль днем мало меняется к основным резервным валютам. Колебания курсов в пятницу проходят в узком 20-копеечном диапазоне. После активного укрепления рубля во время торговых сессий января игроки взяли паузу, чтобы осмыслить достигнутые курсами уровни — минимальные примерно за два года для доллара и евро.

Внешний фон в четверг преимущественно позитивно-нейтральный. Фондовые фьючерсы и индексы в основном прибавляют — в пределах 0,4%. Рынок нефти сползает в пределах 0,3%, до 65,2 доллара.

Нефть дешевеет четвертый день подряд на фоне некоторой разрядки напряженности между США и Ираном. Кризис между странами обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится лишь введением новых экономических санкций.

На этом фоне доллар и евро днем меняются к рублю в пределах 0,05%. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного ниже уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Возвращение на рынок (после новогодних каникул) покупателя валюты в лице ЦБ при неоднозначном внешнем фоне привело к остановке роста рубля, но котировки по-прежнему держатся вблизи 2-х летних максимумов, рассуждает Олег Кочетков из МТС Банка. "Ожидаем сегодня торги в диапазоне 61-61,5 рубля за доллар и 67,7-68,2 рубля за евро", — оценил он.

Поддержку рублю оказывает возобновление активного роста российского долгового рынка, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Сегодня индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал резкий восходящий импульс, обновив исторический максимум, добавил он.

"Вероятно, в начале следующей недели доллар останется в диапазоне 61-61,5 рубля, а евро будет двигаться в коридоре 67,9-68,3 рубля", — оценил Бабин.

Курс рубля стабилизировался после недавнего роста и может подвергнуться давлению на фоне глобального укрепления доллара, говорит Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"Инвесторы ждут данных по американскому рынку труда за декабрь-2019, которые должны быть достаточно оптимистичными. В этом случае российский рубль подвергнется дополнительному давлению на фоне и так повышенного спроса на доллары в преддверии выплаты дивидендов на сумму 800 миллионов долларов держателям ГДР "Лукойла". На этом фоне доллар может протестировать сегодня сопротивление на уровне 61,6 рубля", — оценил он.