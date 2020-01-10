События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 января
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 13 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|JPY
|Япония — День Почитания старших — выходной на Токийской фондовой бирже
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2019)
|-0,4%
|-0,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|1,1%
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|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0%
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|0,1%
|-0,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|-0,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|0%
|-0,1%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|-14,49 млрд ф.ст.
|-11,65 млрд ф.ст.
|12:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (ноябрь)
|-5,73 млрд ф.ст.
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|17:00
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0%
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|17:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|0%
|-0,3%
|18:30
|CAD
|Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
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|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (декабрь)
|-209 млрд долл
|-196,5 млрд долл
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за декабрь
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|RUB
|МРСК Центра — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 30.12.2019)
|0,0207533 — див-д 2018
|0,0200649 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|ФСК ЕЭС — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019)
|0,016042926012 — див-д 2018
|0,00880960765 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (предварительные итоги за 2019, оценка задач на 2020 по исполнению программы стратегического развития группы на период 2018-2027)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200110/830778531.html