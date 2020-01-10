МОСКВА, 10 янв — Dow Jones. Фьючерсы на золото в пятницу демонстрировали преимущественно понижательную динамику. После публикации более слабых, чем ожидалось, данных по рынку труда США котировки ненадолго перешли к росту, но потом снова вернулись на негативную территорию. Американский фондовый рынок растет, а напряженность на Ближнем Востоке ослабла.

“Несмотря на недавние авиаудары США и Ирана, склонность к риску (на финансовых рынках) в целом восстановилась”, – заметил в пятницу Хан Тан, рыночный аналитик FXTM. По его словам, “золото утратило все (недавно достигнутые) позиции и торгуется ниже психологически важного уровня 1550 долларов за тройскую унцию”, добавил аналитик.

Февральские фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 4,40 доллара, или на 0,3%, по 1549,90 доллара за унцию после снижения на 0,4% на предыдущей сессии. Если котировки завершат пятницу с понижением, это будет означать самый длительный период негативной динамики после 4-сессионного падения, завершившегося 12 ноября, согласно данным FactSet. Ранее на текущей неделе котировки золота достигли самой высокой отметки с 2013 года 1613,30 доллара.

По итогам текущей недели цены на золото могут снизиться на 0,2%, а колебания от минимума до максимума текущей недели составляют 4,4%.

На фондовом рынке, который часто проявляет обратную корреляцию с золотом, в пятницу наблюдается рост. Индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite могут достигнуть новых исторических максимумов.

Снижение драгоценных металлов и рост фондовых индексов последовали на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке, которое восстановило склонность инвесторов к риску.

В среду президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений в более примирительном тоне после иранского авиаудара по американским военно-воздушным базам в Ираке. Этот удар стал возмездием за убийство на прошлой неделе иранского военачальника Касема Сулеймани.

Ожидается, что представитель китайского правительства после выходных прибудет в Вашингтон для заключения первой фазы торговой сделки.

Согласно данным Минтруда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в декабре выросло на 145 000, и безработица оставалась на 50-летнем минимуме 3,5%. Заработная плата в частном секторе в декабре повысилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что стало самым низким ростом с июля 2018 года.

Представленные в пятницу данные не оправдали ожиданий участников рынка. Опрошенные The Wall Street Journal экономисты прогнозировали увеличение числа рабочих мест вне сельского хозяйства США в декабре на 160 000. Они ожидали, что безработица останется на уровне 3,5%, а годовой рост заработной платы составит 3,1%.

— Автор Mark DeCambre, 415-439-6400; AskNewswires @ dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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