МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в декабре 2019 года снизился на 8,55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 66,3 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В декабре 2019 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 66,3 триллиона рублей (72,5 триллиона рублей в декабре 2018 года). Лучшую динамику продемонстрировал фондовый рынок", — говорится в сообщении.

В том числе объем торгов на фондовом рынке в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 53,8% и достиг 3,548 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 52%, до 1,172 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов также вырос на 52%, составив 55,8 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 54,7% и составил 2,376 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 113,1 миллиарда рублей, что на 54,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В декабре на фондовом рынке Московской биржи были размещены 109 облигационных займов на общую сумму 1,827 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 484,8 миллиарда.

Объем торгов на валютном рынке составил 23,5 триллиона рублей, что на 11,3% ниже, чем в декабре 2018 года. На торги инструментами спот пришлось 5,2 триллиона рублей, на сделки своп и форварды – 18,2 триллиона. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,118 триллиона рублей, или 17,7 миллиарда долларов.