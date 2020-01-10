МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота колеблется между ростом и снижением на фоне статданных из США по безработице и числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики, которые не полностью оправдали ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,45 доллара, или на 0,03% — до 1554,75 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель опускался. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,54% — до 18,032 доллара за унцию.

Стоимость золота резко подскочила после публикации статданных из США. Безработица в декабре, как и ожидалось, осталась на уровне ноября в 3,5%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось только на 145 тысяч, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 164 тысячи.

При этом трейдеры продолжают отдавать предпочтение более рисковым активам на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и оптимизме вокруг торгового конфликта США и Китая.

Ранее на текущей неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что ограничится санкциями по отношению к Ирану, который совершил ракетные удары по американским базам в Ираке. После этого трейдеры переключили свое внимание на подписание первой части торгового соглашения с Китаем, которое состоится 13-15 января, когда вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит Вашингтон.

"Мы можем наблюдать всплеск рисковых настроений у инвесторов после того, как напряженность между США и Ираном спала", — отметил аналитик Quantitative Commodity Research Петер Фертиг (Peter Fertig), чье мнение приводит агентство Рейтер.