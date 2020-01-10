МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Рубль увеличивает темпы роста, доллар обновляет минимумы с апреля 2018 года — уже ниже 61 рубля, евро — на минимуме более чем за два года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.30 мск снижался на 33 копейки до 60,96 рубля, курс евро — на 30 копеек до уровня 67,73 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар обновил минимум с апреля 2018 года, опустившись до 60,89 рубля, евро – с ноября 2017 года – на уровне 67,65 рубля.