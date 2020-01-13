МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российская валюта днем перешла к снижению против доллара и евро на фоне оценок Минфина РФ об удвоении объема покупок валюты в ближайшие недели в рамках бюджетного правила.

Динамика мировых рынков при этом сигнализирует о сохранении аппетита к риску, что в целом поддерживает рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.11 мск повышается на 5 копеек, до 61,11 рубля, курс евро — также на 5 копеек, до уровня 67,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар опускался до 60,88 рубля, евро – до 67,72 рубля.

НЕМНОГО ВНИЗ

Рубль днем перешел к снижению после утренних попыток удержаться около максимумов с начала 2018 года.

Однако оценки Минфина РФ относительно объема покупок валюты до конца января, а также в начале февраля, в рамках бюджетного правила несколько охладили пыл рублевых "быков" и российская валюта ушла в легкий минус.

Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 15 января по 6 февраля составит 18,2 миллиарда в день, сообщило министерство. С 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года объем таких покупок должен был составить 195,5 миллиарда рублей — по 9,3 миллиарда рублей в день. Таким образом, ежедневный объем покупок вырастет почти в два раза. При этом операции увеличиваются ежедневно на 2,8 миллиарда рублей из-за отложенных покупок валюты.

В то же время мировые рынки продолжают демонстрировать склонность инвесторов к риску. Западные фондовые индексы и фьючерсы прибавляют днем 0,1-0,4%. Это слегка поддерживает и спрос на рубль.

Рынок нефти теряет в пределах 0,25%, опускаясь до 64,8 доллара за баррель.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг Ирана после заявления, сделанного ранее президентом США Дональдом Трампом. Трамп сообщил о том, что ограничится новыми санкциями против Ирана после его ракетных ударов по американским базам в Ираке. Атака Ирана последовала в ответ на ликвидацию американцами сразу после Нового года командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Аль-Кудс" — генерала Касема Сулеймани.

На этом фоне доллар и евро днем прибавляют к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Краткосрочные перспективы рубля выглядят нейтрально, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит", и приводит ряд разнонаправленных факторов.

"Внешние рынки сохраняют оптимизм, связанный с отсутствием негативного развития конфликта США и Ирана, и надеются на подписание первого этапа торговой сделки США и Китая. Начало сезона публикации квартальной отчетности также должно поддержать спрос на риск. В среду стартует налоговый период января, объемом в 1,75 триллиона рублей, что почти на 20% меньше декабрьского периода. Таким образом, курс доллара пока останется вблизи уровня 61 рубль" — оценил он.

Несмотря на возросший объем покупок валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, внешние условия остаются хорошими, поэтому курс может остаться вблизи 61 рубля за доллар в ближайшие дни, согласен и Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Ожидается продолжение тенденции к укреплению рубля, стоит ориентироваться на диапазон 60,50-61,10 рубля за доллар и 67,50-68,10 рубля за евро, в свою очередь оценивает Олег Кочетков из МТС-банка.