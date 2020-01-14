МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.21 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожают на 0,17%, до 7,82 доллара, "Лукойла" — на 0,31%, до 106,42 доллара, "Новатэка" — дешевеют на 0,05%, до 212,9 доллара. Бумаги "Газпрома" растут в цене на 0,38%, до 8,17 доллара, "Газпром нефти" — на 1,26%, до 38,27 доллара.

Расписки ВТБ дорожают на 0,1%, до 1,54 доллара, Сбербанка — снижаются в стоимости на 0,72%, до 17,14 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожают на 0,11%, до 23,32 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опускается на 0,77%, до 33,33 доллара, "Северстали" — растет на 0,55%, до 15,7 доллара, НЛМК — увеличивается на 0,04%, до 23,91 доллара.

Цена GDR "Магнита" поднимается на 0,18%, до 12,32 доллара, "Ленты" — на 0,55%, до 3,18 доллара. Расписки АФК "Система" дешевеют на 0,16%, до 4,89 доллара.