МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,945 млн барр

 

 
3:30 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды

 

 

 

 
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) -0,1% 0,4%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (декабрь) 0,5% 0,5%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 0,8% 0,8%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь) 0,8% 0,8%
11:40 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,2% 0,2%
12:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1,5% 1,5%
12:30 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (декабрь) -0,3% 0,3%
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) -0,5% 0,3%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (ноябрь) 28 млрд евро 23,3 млрд евро
предв. GBP Великобритания — Отчет по осеннему прогнозу

 

 

 

 
16:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь) -0,2% 0,2%
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (янв) 3,5 3,55
16:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь) 0% 0,2%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,164 млн барр -0,75 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,821 млн барр

 

 
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)

 

 

 

 
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 
21:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

 

 

 

 
22:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:00 RUB Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

 

 

 

 
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.01) 549,8 млрд долл (на 27.12)

 

 

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ПИК — операционные результаты за 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ММК — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 27.12.2019) 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019) 17,75 (9м2018) + 6,96 (фин) — див-д 2018 6,36 (9м2019) — див-д 2019