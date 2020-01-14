События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 января
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5,945 млн барр
|
|3:30
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|
|
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|-0,1%
|0,4%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (декабрь)
|0,5%
|0,5%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|0,8%
|0,8%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь)
|0,8%
|0,8%
|11:40
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
|
|
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,5%
|1,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (декабрь)
|-0,3%
|0,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|-0,5%
|0,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|28 млрд евро
|23,3 млрд евро
|предв.
|GBP
|Великобритания — Отчет по осеннему прогнозу
|
|
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь)
|-0,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (янв)
|3,5
|3,55
|16:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь)
|0%
|0,2%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,164 млн барр
|-0,75 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,821 млн барр
|
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|
|
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|
|
|21:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|
|
|22:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:00
|RUB
|Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
|
|
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.01)
|549,8 млрд долл (на 27.12)
|
|
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 2019
|
|
|
|RUB
|Группа ПИК — операционные результаты за 2019
|
|
|
|RUB
|ММК — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 27.12.2019)
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) — див-д 2019
|
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019)
|17,75 (9м2018) + 6,96 (фин) — див-д 2018
|6,36 (9м2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200114/830790953.html