МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Спрос на еврооблигации холдинга Veon, владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), в рамках доразмещения выпуска с погашением в 2025 году превысил 1 миллиард долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Финальный ориентир цены доразмещения установлен в диапазоне 103,5-103,75% от номинала. Ранее в ходе размещения ориентир был повышен с первоначального диапазона 102,5-103% от номинала до 103-103,5% от номинала.

Компания во вторник планирует доразместить евробонды на сумму до 300 миллионов долларов. Организаторами выступают Citi, HSBC, J.P. Morgan и Societe Generale.

Выпуск объемом 700 миллионов долларов компания разместила в октябре 2019 года с доходностью в размере 4% годовых.