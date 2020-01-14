МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Московская биржа с 21 января приостановит торги акциями "ФГ Будущее" в связи с получением компанией оферты на выкуп акций, следует из сообщения торговой площадки.

Инвестиционная компания "Ленинградское адажио", входящая в ГК "Регион" бизнесмена Сергея Сударикова, в июле приобрела долю в 66,59% в этой финансовой группе.

"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская Биржа"… принято следующее решение: приостановить с 21 января 2020 года торги ценными бумагами, включенными в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская Биржа", в связи с поступившим организации требованием о выкупе ценных бумаг… в отношении следующих ценных бумаг: акции обыкновенные публичного акционерного общества "Финансовая группа "Будущее", — говорится в сообщении.

ФГ "Будущее" была основана в 2007 году бизнесменом Борисом Минцем, ведет инвестиционную деятельность в России, после Минца принадлежала кипрской компании Riverstretch Trading & Investments Limited.