МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российская валюта вечером умеренно снижается против доллара и евро на фоне коррекционного удешевления российских акций.

Мировые рынки не демонстрируют позитивной динамики в преддверии финальной стадии американо-китайских переговоров по первой фазе торговой сделки.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.04 мск повышался на 20 копеек, до 61,47 рубля, курс евро — на 15 копеек, до уровня 68,41 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль умеренно снижается к доллару и к евро. Негативный фон поддерживается коррекционным снижением российского фондового рынка после шести дней роста. Локальное охлаждение аппетита инвесторов к российским активам поддержало давление и на рубль.

Предыдущий рост российской валюты вывел ее на максимумы с апреля 2018 года к доллару и с ноября 2017 года к евро. Это сделало основные резервные валюты привлекательными для покупки против рубля.

Мировые рынки вечером преимущественно снижаются (в пределах 0,2%) в ожидании подписания первой части торгового соглашения США и Китая.

Рынок нефти пытается вернуться на значимый уровень 65 долларов за баррель сорта Brent (+1%, до 64,82 доллара) после попыток "медведей" продавить котировки ниже 64 долларов. Это поддерживает курс рубля. Игроки рынка нефти надеются на скорое подписание (уже на этой неделе) первой фазы американо-китайского торгового соглашения.

В итоге, доллар и евро вечером прибавляют к рублю в пределах 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти при этом поднялась к уровню 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду курс может формироваться в диапазоне 61-61,6 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В том случае, если рыночная эйфория несколько скорректируется после подписания промежуточного торгового соглашения, а инвесторы зафиксируют прибыль, рубль может продолжить движение вниз из зоны перекупленности. Также заметим, что в ближайшие дни поддерживающее воздействие рублю со стороны налогового периода может быть нивелировано началом январских покупок валюты Центробанком в увеличенных в сравнении с предыдущими месяцами объемах", — сказал он.

Рост доллара пока укладывается в рамки коррекции, и говорить о развороте преждевременно, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Сопротивлением росту доллара является район отметки 61,7 рубля, а также уровень 62 рубля, оценил он.