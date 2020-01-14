МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российская валюта вечером умеренно снижается против доллара и евро на фоне коррекционного удешевления российских акций.
Мировые рынки не демонстрируют позитивной динамики в преддверии финальной стадии американо-китайских переговоров по первой фазе торговой сделки.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20.04 мск повышался на 20 копеек, до 61,47 рубля, курс евро — на 15 копеек, до уровня 68,41 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Рубль умеренно снижается к доллару и к евро. Негативный фон поддерживается коррекционным снижением российского фондового рынка после шести дней роста. Локальное охлаждение аппетита инвесторов к российским активам поддержало давление и на рубль.
Предыдущий рост российской валюты вывел ее на максимумы с апреля 2018 года к доллару и с ноября 2017 года к евро. Это сделало основные резервные валюты привлекательными для покупки против рубля.
Мировые рынки вечером преимущественно снижаются (в пределах 0,2%) в ожидании подписания первой части торгового соглашения США и Китая.
Рынок нефти пытается вернуться на значимый уровень 65 долларов за баррель сорта Brent (+1%, до 64,82 доллара) после попыток "медведей" продавить котировки ниже 64 долларов. Это поддерживает курс рубля. Игроки рынка нефти надеются на скорое подписание (уже на этой неделе) первой фазы американо-китайского торгового соглашения.
В итоге, доллар и евро вечером прибавляют к рублю в пределах 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти при этом поднялась к уровню 4 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В среду курс может формироваться в диапазоне 61-61,6 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер".
"В том случае, если рыночная эйфория несколько скорректируется после подписания промежуточного торгового соглашения, а инвесторы зафиксируют прибыль, рубль может продолжить движение вниз из зоны перекупленности. Также заметим, что в ближайшие дни поддерживающее воздействие рублю со стороны налогового периода может быть нивелировано началом январских покупок валюты Центробанком в увеличенных в сравнении с предыдущими месяцами объемах", — сказал он.
Рост доллара пока укладывается в рамки коррекции, и говорить о развороте преждевременно, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Сопротивлением росту доллара является район отметки 61,7 рубля, а также уровень 62 рубля, оценил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20200114/830791988.html