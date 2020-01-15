МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в среду утром после публикации Американским институтом нефти (API) данных о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,28%, до 64,31 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,31%, до 58,05 доллара за баррель.

Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, запасы нефти в США за неделю по 10 января поднялись на 1,1 миллиона баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 3,2 миллиона баррелей, дистиллятов — увеличились на 6,8 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за период не изменились, сообщил институт.

В это же время аналитики прогнозируют, что запасы за неделю снизились на 0,5 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

Во вторник вечером минэнерго США сообщило, что ожидает в текущем году уровень добычи на отметке в 13,3 миллиона баррелей в сутки, что выше оценки ежемесячного краткосрочного прогноза, опубликованного месяцем ранее. В 2021 году ведомство ожидает добычу нефти на уровне в 13,71 миллиона баррелей в сутки.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг мировой торговли. Позднее в среду, как ожидается, США и Китай подпишут первую часть торгового соглашения. Согласно заявлению главы американского минфина Стивена Мнучина, США сохранят пошлины в отношении китайских товаров до завершения второй части сделки. Китай является крупнейшим в мире потребителем нефти, поэтому ожидания по торговле страны влияют на прогнозы по спросу на нефть.