МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Доллар слабо колеблется к мировым валютам без единой динамики после подписания первой части торговой сделки США и Китая и в ожидании статистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 мск курс доллара к иене поднимался до 109,94 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,88 иены за доллар. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1152 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1149 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 97,21 пункта.

В среду США и Китай подписали первую часть торговой сделки. В рамках договоренности Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов, в том числе промышленных товаров, услуг, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей.

Позднее в ходе торгов трейдеры ожидают макростатистику по США. Как прогнозируют аналитики, объем розничных продаж в стране в декабре поднялся на 0,3% в месячном выражении против роста на 0,2% месяцем ранее. Кроме того, минтруда США сообщит данные по заявкам на пособие по безработице в стране за неделю по 11 января. Эксперты ожидают роста показателя на 2 тысячи — до 216 тысяч.