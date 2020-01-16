МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет в начале торгов четверга на внешнем позитиве и в ожидании утверждения Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,5% — до 3148 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1614 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,6% — до 64,36 доллара за баррель марки Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах повысились на 0,1-0,3% на фоне подписания торгового соглашения между США и Китаем. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,2-0,3%.

Госдума в четверг рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. Сейчас Мишустин проводит встречи с парламентскими фракциями.