МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Спотовая цена на палладий установила в ходе торгов четверга новый исторический рекорд, превысив 2,3 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 11.20 мск стоимость тройской унции палладия росла на 1,71%, до 2392 доллара. В то же время мартовский фьючерс на палладий дорожает на 1,47%, до 2196,9 доллара за унцию.

Палладий растет в цене уже несколько лет, обгоняя по стоимости и платину, и золото. Эксперты связывают это ралли с резким ростом спроса в автомобильной промышленности Европы и Китая. Палладий используется в изготовлении выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей, а поскольку крупнейшие страны ужесточают требования к экологичности транспорта, спрос на металл продолжит расти.