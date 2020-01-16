МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг преимущественно ростом после подписания первой части торговой сделки США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,07%, до 23933,13 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,52%, до 3074,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,15%, до 1811,57 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,4%, до 28883,04 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,77%, до 2248,05 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,67%, до 7041,8 пункта.

В среду вечером США и КНР подписали первую часть торгового соглашения. Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Договор предполагает покупку Китаем у США услуг и ряда товаров на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года.

"Главное преимущество этого соглашения заключается в том, что конфликт между США и Китаем вряд ли ухудшится в ближайшие месяцы", — отметил старший рыночный стратег AxiTrader по АТР Стивен Иннес (Stephen Innes), чьи слова приводит агентство Франс Пресс.

Глава американского минфина Стивен Мнучин ранее заявлял, что США сохранят пошлины в отношении китайских товаров до заключения второй части торгового соглашения.

Аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение также приводит агентство, отметил, что подписание первой части торгового соглашения заняло около двух лет, а подписание второй части может занять еще больше времени.