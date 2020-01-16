МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают расти в четверг днем после подписания торгового соглашения США и Китая, поддержку котировкам также оказывает опубликованный ранее доклад Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.55 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,56%, до 64,36 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,33%, до 58 долларов за баррель.

Инвесторы также продолжают отыгрывать подписание первой части торгового соглашения США и Китая. Согласно договору, Китай обязан увеличить закупки американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года, включая и энергоносители.

"Частичная сделка на данный момент сыграла свою роль, и мы, скорее всего, увидим больше поворотов событий, когда пойдут разговоры о второй части торговой сделки", — отметил нефтяной брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, в четверг МЭА сообщило, что перевыполнение сделки ОПЕК+ в декабре составило 81% против 61% месяцем ранее. При этом общая добыча стран, входящих в ОПЕК, в отчетном периоде снизилась на 180 тысяч баррелей в сутки.

Поддержку ценам на нефть также оказало сохранение прогноза по росту спроса на сырье в 2020 году. МЭА полагает, что рост спроса на нефть составит 1,2 миллиона баррелей в сутки.