МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Российская валюта днем снижается против доллара и евро на фоне увеличения объема покупок валюты Минфином в резерв.

Умеренно позитивный внешний фон удерживает курс российской валюты от более глубокой коррекции вниз.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.03 мск повышался на 26 копеек — до 61,68 рубля, курс евро — на 28 копеек — до 68,80 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ КОРРЕКЦИЮ

Рубль днем снижается к доллару и к евро, продолжая корректироваться после достижения в начале января максимума примерно за два года.

Приостановке роста и коррекции рубля способствует наращивание с 15 января Центробанком объема покупок валюты для Минфина с эквивалента в 12 миллиардов рублей до 21 миллиарда.

"Рубль сегодня снижается вместе со многими валютами развивающихся стран, находясь в том числе под давлением выросших покупок валюты Минфином", — полагает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Внешний фон улучшился после подписания США и КНР первого пакета документов в рамках торгового соглашения.

Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.

Западные фондовые индексы днем на этом фоне меняются разнонаправленно в пределах 0,5%. Цена нефти повышается на 0,6% — до 64,39 доллара за баррель сорта Brent. Игроки рассчитывают на снятие препятствий для роста мировой экономики в связи с торговой сделкой.

В итоге доллар и евро днем повышался к рублю на 0,4% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выбор кандидатуры бывшего главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра нельзя назвать ожидаемым, однако окончательная оценка инвесторами перспектив будет возможна лишь после объявления конфигурации нового правительства и персоналий в финансово-экономическом блоке, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Для рубля вчерашние новости каких-то рисков не несут, хотя повышенный уровень волатильности курса в диапазоне 61-62 рубля за доллар пока может сохраниться", — добавил он.

"Мы продолжаем ориентироваться на диапазон торгов: 61,20-61,90 рубля за доллар и 68,20-68,90 рубля за евро", — оценил Олег Кочетков из МТС Банка.