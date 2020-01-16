МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Бюджетное правило будет толкать рубль вниз в 2020 году, но о курсе 200 рублей за доллар говорить не приходится, прокомментировала агентству "Прайм" главный экономист по России компании "Ренессанс Капитал" Софья Донец.

Ранее заведующий Лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев ходе Гайдаровского форума заявил, что в России возможно свободное плавание курса рубля в сторону 200 рублей за доллар. В сторону 40 рублей за доллар плавание рубля невозможно, поскольку финансовые власти РФ скорее подталкивают рубль к резкому ослаблению, чем к укреплению, полагает он.

Донец, рассуждая о тенденциях курса рубля, согласилась с Ведевым в части более вероятного ослабления рубля в ближайшее время, однако с его масштабами не согласилась. "Сейчас мы также больше ожидаем ослабления рубля на фоне исполнения бюджетного правила, чем его укрепления, однако речь о скачке в 150 рублей к текущему курсу не идет. При средней цене нефти 60 долларов за баррель мы ожидаем в 2020 году курс на уровне 66,5 рубля за доллар", — сказала эксперт.

В качестве причин прогноза ослабления рубля она назвала нефть, которая в конце 2019 года была дорогой, доходя до 70 долларов за баррель, и это обусловило высокую базу рубля, который обновил почти двухлетние максимумы против основных резервных валют. Однако в 2020 году в базовом сценарии нефть будет стоить 60 долларов, и это надавит на рубль, полагает Донец.

В 2020-м приток средств в российские активы будет сокращаться на фоне стабилизации ставок по мере сокращения потенциала снижения ЦБ РФ ключевой ставки. Это также станет фактором давления на рубль. Впрочем, макроэкономический фундамент РФ прочный и соответствует более высокому кредитному рейтингу, чем ныне действующий в условиях геополитических рисков, полагает эксперт.

Наконец, увеличение темпов роста российской экономики в 2020 году потребует роста импорта, который традиционно повышает спрос на валюту и ее обменный курс, резюмировала Донец.