МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут на макростатистике, инвесторы также отыгрывают квартальные финансовые показатели компаний, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.40 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,58%, до 29198,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,73%, до 9325,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 3307,9 пункта.

В центре внимания американских инвесторов публикация статданных из страны. Так, согласно данным министерства труда, число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 204 тысячи, в то время как аналитики ожидали роста показателя до 216 тысяч. Кроме того, министерство торговли опубликовало данные об объеме розничных продаж в США. Объем в декабре в месячном выражении сохранил рост на уровне ноября в 0,3%, что совпало с прогнозами аналитиков.

Трейдеры также отыгрывают сообщения Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon) и Morgan Stanley об увеличении чистой прибыли в 2019 году на 5% и 3% соответственно. Показатели прибыли компаний в четвертом квартале также улучшились в годовом выражении на 67% у BNY Mellon и на 46% у Morgan Stanley.

Поддержку индексам также оказывает подписание США и Китаем первой фазы торгового соглашения. Китай обязался увеличить закупки американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года. По словам Трампа, ожидается только две фазы соглашения, и переговоры по второй части сделки начнутся "в ближайшее время".

"Первая фаза торговой сделки была в значительной степени ориентирована на рынки", — приводит агентство Рейтер слова основателя Strategic Board Solutions Питера Кенни (Peter Kenny). Аналитик также отмечает, что в ближайшей перспективе все движения рынка будут во многом определены показателями доходов компаний.