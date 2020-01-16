МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота днём в четверг продолжает незначительно снижаться на оптимизме инвесторов после подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,75 доллара, или на 0,05%, до 1553,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,08%, до 17,973 доллара за унцию.

Стоимость золота как наиболее надежного актива во времена политической и экономической неопределенности снижается после того, как Вашингтон и Пекин подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой китайская сторона обязалась увеличить закупки американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года.

В то же время более активное снижение цен на металл тормозит сохраняющая осторожность инвесторов в ожидании дальнейшего развития торговых отношений между странами. По словам президента США Дональда Трампа, дальнейшие переговоры предстоит возобновить в ближайшее время.

"С точки зрения многих людей договор выглядит ничем не примечательным, еще многое предстоит решить… это одна из причин, почему золото поддерживается на уровне в 1550 долларов", — отметил аналитик OANDA Крэг Эрлам (Craig Erlam), чье мнение приводит агентство Рейтер.