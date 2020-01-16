МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Российская валюта вечером снижается против доллара и евро в рамках коррекции.

Умеренно позитивный внешний фон компенсируется наращиванием объема покупок валюты Центробанком для Минфина РФ в рамках бюджетного правила.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.58 мск повышался на 23 копейки, до 61,65 рубля, курс евро — на 14 копеек, до уровня 68,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ КОРРЕКЦИЮ

Рубль вечером снижается к доллару и к евро, продолжая корректироваться после достижения в начале января максимума примерно за два года.

Основным фактором, толкнувшим рубль к коррекции, стало наращивание с 15 января Центробанком объема покупок валюты с эквивалента в 12 миллиардов рублей до 21 миллиарда.

Внешние факторы умеренно позитивны после подписания США и КНР первого пакета документов в рамках торгового соглашения.

Так, американские фондовые индексы на этом фоне вечером растут на 0,5-0,7%. Впрочем, западноевропейские индексы на корпоративном негативе теряют в пределах 0,5%.

Рынок нефти повышается на 0,9%, до 64,56 доллара за баррель сорта Brent. Игроки рассчитывают на снятие препятствий для роста мировой экономики в связи с торговой сделкой.

Кроме того, МЭА зафиксировало в декабре перевыполнение странами ОПЕК сделки ОПЕК+ в 81% против 61% месяцем ранее, а общая добыча стран, входящих в ОПЕК, в отчетном периоде снизилась на 180 тысяч баррелей в сутки.

Тема смены правительства в РФ продолжила вызывать краткосрочную волатильность на рынке. Так, рубль днем позитивно отреагировал на подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о назначении премьером Михаила Мишустина (посоле одобрения Госдумой это кандидатуры) и частично – в рамках 15 копеек — компенсировал потери четверга.

В целом же доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ходе сегодняшней сессии российская валюта выглядела хуже других валют развивающихся рынков, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Игроки проигнорировали восстановление котировок на рынке нефти, отметил он.

"Давление на российскую валюту оказывает ситуация с повышенными ежедневными объемами валютных интервенций во исполнение бюджетного правила, что сдерживает активность рублевых "быков". При этом с технической точки зрения доллар пробил краткосрочный нисходящий тренд ускорения, берущий начало от декабрьских максимумов. В сложившихся обстоятельствах ближайшим сопротивлением для доллара будет выступать уровень 62 рубля", — оценил он.

Продвижение вверх пока дается доллару с определенным трудом: каждый раз в районе 61,7 рубля американская валюта встречает сопротивление, и пока не смогла по-настоящему "замахнуться" на отметку в 62 рубля, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Не исключено, что часть экспортеров не стала дожидаться приближения основных налоговых платежей в бюджет и уже сейчас начала конвертировать валютную выручку по относительно привлекательному курсу, пока доллар находился вблизи недельных максимумов", — предположил он.

В пятницу курс будет формироваться в диапазоне 61,2-61,8 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер". "Полагаем, что в ближайшие дни оптимизм участников рынка может подвергнуться незначительной коррекции в ходе процессов "переваривания" итогов промежуточной сделки США и Китая и перехода к ожиданию следующих встречных шагов сторон в перспективе", — добавил он.