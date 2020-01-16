МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись преимущественно снижением, инвесторы оценивают последствия подписания Вашингтоном и Пекином первой части торгового соглашения, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,39%, до 7612,84 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,11%, до 6039,03 пункта, немецкий индекс DAX понизился на 0,02% — до 13429,28 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать итоги подписания в среду США и Китаем первой фазы торгового соглашения. В рамках этих договоренностей Пекин обязуется увеличить закупки американских товаров и услуг на сумму в 200 миллиардов долларов в следующие два года. В рамках переговоров по второй фазе сделки ожидаются обсуждения снятия оставшихся американских таможенных пошлин.

Аналитик OANDA Крэг Эрлам (Craig Erlam), чьи слова приводит агентство Франс Пресс, отметил, что "церемония подписания… не смогла внести особого оживления или вызвать еще одно ралли на рынках".

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в связи с заключением первой фазы торгового соглашения сообщал, что США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.

Европейские инвесторы также оценивают появившуюся в СМИ информацию о том, что США грозили ввести пошлины в размере 25% на автомобили из ЕС, если бы Германия, Франция и Великобритания не инициировали механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном.