МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики, — трейдеры оценивают статистику по экономике Китая, которая показала слабейший годовой рост за последние 30 лет, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09% — до 3076,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,1%, до 1809,82 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,04% — до 28870,29 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,1%, до 2248,99 пункта, японский индекс Nikkei 225 увеличивался на 0,47% — до 24045,93 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,41% — до 7070,7 пункта.

Согласно официальным данным, рост ВВП Китая в 2019 году замедлился до 6,1% с 6,6% в 2018 году, что стало худшим показателем за последние три десятилетия. Однако Китай сохранил статус второй по величине экономики мира.

Данные по промышленному производству КНР в декабре оказались лучше ожиданий аналитиков: показатель вырос на 6,9% при прогнозе роста на 5,9%. Объем розничных продаж в Китае за отчетный месяц поднялся на 8%, хотя ожидался рост только на 7,8%.

Поддержала торги позитивная динамика американских рынков, которые по итогам четверга выросли в среднем на 1%. Ралли бирж США было вызвано сильной статистикой, а также хорошим стартом сезона корпоративных отчетностей. В четверг крупные банки BNY Mellon и Morgan Stanley сообщили об увеличении чистой прибыли в 2019 году на 5% и 3% соответственно.