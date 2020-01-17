МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота растет утром в пятницу после выхода статданных из Китая, которые показали самый слабый рост экономики страны за последние тридцать лет, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.03 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,65 доллара, или на 0,3% — до 1555,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,55% — до 18,038 доллара за унцию.

По данным государственного статистического управления КНР, темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия. В 2018 году темпы роста китайской экономики замедлились до минимума с 1990 года — 6,6%.

Торговый конфликт США и КНР частично разрешился после подписания странами первой части торговой сделки ранее на текущей неделе. В рамках договоренности Китай обязан нарастить закупки американских товаров и услуг в следующие два года на сумму в 200 миллиардов долларов. Ожидается, что в рамках последней, второй фазы сделки будет идти обсуждение снятия оставшихся американских таможенных пошлин.

Золото традиционно является более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления рисков, в том числе экономических и торговых.