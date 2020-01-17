МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом на статданных по промпроизводству в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,45%, до 24041,26 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,05%, до 3075,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29%, до 1806,28 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,6%, до 29056,42 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,11%, до 2250,57 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,32%, до 7064,1 пункта.

Инвесторы склонны к риску после публикации статистики, согласно которой промышленное производство КНР в декабре выросло на 6,9%. При этом эксперты ожидали роста на 5,9%. Объем розничных продаж в Китае за отчетный месяц поднялся на 8%, хотя ожидался рост на 7,8%.

При этом давление на рост котировок оказали данные по ВВП Китая за 2019 год, которые оказались худшими за последние три десятилетия. Рост ВВП в стране замедлился до 6,1% с 6,6% годом ранее. Однако Китай сохранил статус второй по величине экономики мира.

Трейдеры также продолжают отыгрывать подписание первой части торгового соглашения США и Китая, которое состоялось в среду. Старший рыночный стратег AxiTrader по АТР Стивен Иннес (Stephen Innes), чьи слова приводит агентство Франс Пресс, полагает, что в центре внимания инвесторов в 2020 году будет подписание второй части сделки и выборы президента США в ноябре.