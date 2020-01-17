МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут на статистике из Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, оптимизме вокруг подписания первой части торгового соглашения США и КНР, а также публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.21 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,71%, до 65,08 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до 58,8 доллара за баррель.

Нефть уверенно дорожает на фоне признаков стабилизации второй крупнейшей мировой экономики. Ранее стало известно, что промышленное производство КНР в декабре выросло на 6,9%. При этом эксперты ожидали роста на 5,9%. Объем розничных продаж в Китае за отчетный месяц поднялся на 8%, хотя ожидался рост на 7,8%.

Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому статистика по экономике страны может оказывать влияние на прогнозы спроса и отражаться в нефтяных котировках.

Трейдеры также продолжают отыгрывать подписание первой части торгового соглашения США и Китая, которое состоялось в среду. Согласно договору, Китай обязан увеличить закупки американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года, включая и энергоносители.

Кроме того, ранее на текущей неделе МЭА, сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2020 году в 1,2 миллиона баррелей в сутки, что поддерживает нефтяные котировки.