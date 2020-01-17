МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Российская валюта днем повышается против доллара и евро на внешнем позитиве.

Рынок нефти и налоговый период поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.21 мск снижался на 30 копеек, до 61,36 рубля, курс евро — на 50 копеек, до уровня 68,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Рубль днем повышается к доллару и к евро, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры.

Так, западные фондовые индексы и фьючерсы повышаются на 0,2-0,9%. Инвесторы склонны к риску после публикации статистики, согласно которой промышленное производство КНР в декабре выросло на 6,9%. При этом эксперты ожидали роста только на 5,9%. Объем розничных продаж в Китае за отчетный месяц поднялся на 8%, хотя ожидался рост на 7,8%.

Рынок нефти повышается на этом фоне на 0,7%, до 65,05 доллара за баррель сорта Brent.

Поднявшиеся в цене за текущую неделю доллары провоцируют экспортеров продавать их для формирования запаса рублевой ликвидности, необходимой для уплаты январских налогов.

В итоге доллар и евро днем снижались к рублю на 0,5-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Прогресс с подписанием торгового соглашения США-Канада-Мексика и снижение напряженности в торговых переговорах США-КНР улучшили общемировой аппетит к риску и нивелируют локальный негатив от повышения объема покупок валюты ЦБ и неясных перспектив бюджетной политики после отставки правительства, рассуждает Олег Кочетков из "МТС Банка".

"На этом фоне мы сохраняем ориентиры по курсу на сегодня в диапазонах 61,20-61,90 рубля за доллар и 68,20-68,90 рубля за евро", — оценил он.

В ближайшее время на внешнем позитиве курс может остаться в диапазоне 61-61,5 рубля за доллар, но в среднесрочной перспективе вероятно ослабление российской валюты до уровня 62 рубля за доллар и выше, оценил Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Прогноз по курсу доллара в первом квартале пересмотрен с 63 до 61,5 рубля, говорит Евгений Кошелев из Росбанка. Во втором полугодии ожидается более плавное ослабление российской валюты до 64,8 рубля в четвертом квартале в сравнении с предыдущим прогнозом (66,5 рубля), добавил он.

"Пересмотр связан в первую очередь с улучшением внешнего фона. Во-первых, снизилась геополитическая напряженность, а также наметился прогресс в отношениях с Украиной. Во-вторых, прогресс в торговых переговорах между США и Китаем улучшили общие настроения на развивающихся рынках и поддержали нефтяные котировки", — отметил Кошелев.

Со стороны внутренних факторов также наблюдается поддержка для рубля, полагает он.

"Несмотря на заявленные инициативы по увеличению социальных трат, рост потребительских цен останется весьма сдержанным. На этом фоне мы полагаем, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку до 5,75% годовых в первом квартале. Кроме того, мы не исключаем послаблений в бюджетном правиле во второй половине 2020 года на фоне трат ликвидной части Фонда национального благосостояния, что может стать новым фактором поддержки для рубля", — сказал Кошелев.