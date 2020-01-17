МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу растут на статистических данных, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.40 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,08%, до 29320,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, до 9364,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 3320,54 пункта.

Инвесторы с оптимизмом встретили позитивные статистические данные из Соединенных Штатов. Ранее министерство торговли страны сообщило, что число новых домов в США в декабре выросло на 16,9% по сравнению с ноябрем и составило 1,608 миллиона, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне лишь 1,375 миллиона.

Старший рыночный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питер Кардильо (Peter Cardillo), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что трейдеры сейчас торгуют с энтузиазмом, поддерживаемым сезоном отчетностей и экономическими данными.

В тоже время, определенное давление на индексы оказал показатель по объему промышленного производства в стране. Согласно сообщению ФРС США, промпроизводство уменьшилось на 0,3% к ноябрю, что оказалось хуже прогноза аналитиков, ожидающих снижения показателя лишь на 0,2%.

Теперь трейдеры ожидают выход индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), который будет опубликован позднее в пятницу. Эксперты прогнозируют, что, по первоначальной оценке, индекс остался на уровне декабря в 99,3 пункта.