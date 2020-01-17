МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером после после публикации ряда статданных из США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,35 доллара, или на 0,28% — до 1554,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,02% — до 17,948 доллара за унцию.

Инвесторы обратили внимание на макроэкономические данные крупнейших мировых экономик — США и Китая. Золото традиционно считается надежным активом, спрос на который растет в условиях отсутствия экономической определенности.

Так, с одной стороны, объем промышленного производства в США в декабре уменьшился на 0,3% к предыдущему месяцу, хотя аналитики ожидали снижения показателя только на 0,2%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) также опустился сильнее прогноза, до 99,1 пункта. С другой стороны, число новых домов в США в декабре увеличилось на 16,9%, что превзошло ожидания аналитиков.

Поддержу стоимости золота оказали данные по росту ВВП в КНР, который по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия. При этом промышленное производство КНР в декабре выросло на 6,9%, сильнее прогноза, что оказало небольшое давление на темпы роста цены на золото.