МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Курс доллара стабилизируется по отношению к большинству основных мировых валют после резкого подъема в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.02 мск курс доллара к иене рос до 110,18 иены к уровню предыдущего закрытия в 110,14 иены за доллар. Курс евро к доллару поднимался до 1,1094 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1088 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) не изменялся и составлял 97,61 пункта.

На валютном рынке отмечается слабая динамика курса доллара, который стабилизируется после того, как американская статистика в пятницу вызвала его резкий подъем. Инвесторы с оптимизмом восприняли данные министерства торговли США о том, что число новых домов в США в декабре выросло на 16,9% по сравнению с ноябрем до 1,608 миллиона, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне лишь 1,375 миллиона. Эти данные привели к росту индекса доллара на 0,3%.

"Мы по-прежнему наблюдаем стабильно хорошую статистику из США. Я думаю, что доллар продолжит укрепляться по отношению к основным валютам", — отметил специалист Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер.