МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российская валюта днем мало меняется против доллара и евро в отсутствие сильных сигналов.

Инвесторы предпочитают выжидать до формирования нового правительства РФ после недавней его отставки. Рыночная активность невысока на фоне выходного в США (Дня Мартина Лютера Кинга)

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск повышался на 1 копейку, до 61,57 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до уровня 68,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ

Рубль днем стабилен к доллару и к евро, оставаясь неподалеку от максимумов примерно за два года. Позитивный фон при этом поддерживается рынком нефти, который повышается днем на 0,8%, до 65,35 доллара за баррель сорта Brent.

Инвесторы с беспокойством следят за ситуацией с поставками нефти из Ливии. В минувшие выходные Национальная нефтяная компания страны (National Oil Corporation, NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке экспорта.

Международное агентство S&P подтвердило рейтинг РФ после отставки правительства, но локальный валютный рынок продолжает торговаться в "боковике", заметил Олег Кочетков из МТС Банка. Похоже, что на данный момент торги сбалансированы, и для изменения динамики рубля нужны более существенные поводы, добавил он.

Фактором неопределенности на данные момент выступает предстоящее оглашение нового состава правительства РФ, также говорит Татьяна Евдокимова из Нордеа банка.

Наконец, сегодня в США выходной — день памяти Мартина Лютера Кинга, что также снижает активность торгов, добавляет Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

В итоге доллар и евро днем меняются к рублю в пределах 0,05%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На валютный рынок начинают оказывать влияние предстоящие налоговые выплаты в РФ, на этой неделе экспортеры предъявят повышенный спрос на рубли в преддверии основных налоговых выплат, 27 января уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы, говорит Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Суммарный объем выплат превысит 1 триллион рублей. Тем временем, давление на курс продолжают оказывать выросшие покупки валюты Центрального банка в интересах министерства финансов в рамках бюджетного правила. На текущей неделе внимание инвесторов будет приковано к форуму в Давосе, в котором на этот раз примет участие президент США Дональд Трамп", — сказал он.

На предстоящей неделе можно выделить сразу несколько факторов для укрепления позиций рубля, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Во-первых, приостановлена добыча нефти в Ираке и Ливии на фоне геополитической напряженности, что привело к скачку цены барреля Brent выше 65 долларов. Во-вторых, на неделе предстоят продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 27 и 28 января. На этом фоне мы ожидаем переход курса доллара в диапазон 60,9-61,3 рубля, а евро – 67,9-68,4 рубля", — сказал он.