20 янв — Dow Jones. Европейские фондовые рынки в понедельник опускаются, после того как представитель высшего руководства Великобритании предупредил, что после Brexit страна не будет придерживаться правил и норм Европейского союза.

Фьючерсы на американский Dow Jones Industrial Average торговались без значительных изменений. Финансовые рынки США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. В пятницу акции технологических гигантов поддержали рост трех ведущих американских индексов до рекордных максимумов после того, как подписание торгового соглашения между США и Китаем, благоприятная корпоративная отчетность и макроданные вызвали оптимизм в отношении экономики.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,1%, британский FTSE 100 снизился примерно на 0,4%. На прошлой неделе Stoxx Europe 600 вырос до рекордного максимума.

В интервью Financial Times министр финансов Великобритании Саджид Джавид призвал бизнес-сообщество готовиться к новым условиям ведения деятельности, поскольку к концу этого года страна уже не будет частью единого рынка и таможенного союза. Его комментарии вызвали опасения среди автопроизводителей и других производственных компаний насчет возникновения новых препятствий для экспорта в декабре, когда завершится переходный период.

Фунт опустился к доллару на 0,1% до 1,3002.

"Министр финансов продолжает утверждать, что ложного замаха с их стороны не было, но есть намерение позволить Великобритании отказаться от правил и норм ЕС и ослабить тесные торговые отношения, – пояснил Джеймс Этей, старший инвестиционный управляющий Aberdeen Standard Investments. – Для некоторых это неблагоприятные новости: мы отмечаем снижение курса фунта и цен на европейские рисковые активы".

Акции BAE Systems подорожали на 3,1% после того, как она сообщила, что купит подразделение военных систем спутниковой навигации у Collins Aerospace и радиобизнес Raytheon' примерно за 2,2 млрд долларов для расширения в сегменте электронных систем.

Бумаги авиакомпаний снижаются на фоне роста цен на нефть. Акции Air France-KLM возглавили падение, потеряв 4,8%. Бумаги International Consolidated Airlines Group подешевели на 1,5%, акции Deutsche Lufthansa – на 1,6%.

Китайский Shanghai Composite сегодня вырос на 0,7% после того, как Народный банк Китая второй месяц подряд оставил ключевые процентные ставки без изменений.

Цены на нефть резко выросли после перекрытия основного экспортного нефтепровода на западе Ливии. Это привело к дополнительному сокращению добычи нефти после ее падения в два раза из-за блокирования порта. Баррель нефти марки Brent ранее подорожал на 1,3% до 65,72 доллара, максимума с середины декабря, но на момент написания обзора рост замедлился до 1%.

Позднее сегодня с речью должна выступить президент ЕЦБ Кристин Лагард. Многие ожидают, что она может поделиться мнением о будущей денежно-кредитной политике региона.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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