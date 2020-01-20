МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Курс евро опускается по отношению к доллару в ожидании решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.53 мск курс доллара к иене увеличивается до 110,18 иены к уровню предыдущего закрытия в 110,14 иены за доллар, курс евро к доллару — снижается до 1,1077 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1088 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,1%, до 97,7 пункта.

Инвесторы сосредоточили свое внимание на заседании ЕЦБ, которое должно состояться в четверг на текущей неделе. Эксперты ожидают, что регулятор примет решение о сохранении базовой ставки на нулевом уровне.

При этом валютный стратег RBC Capital Markets Адам Коул (Adam Cole), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что, данные, опубликованные после последнего заседания ЕЦБ, были сильными и соответствовали оптимистичному настрою главы регулятора Кристин Лагард относительно перспектив развития экономики.

Доллар продолжает укрепляться после статданных министерства торговли США о новостройках в стране. Число новых домов в стране в декабре выросло на 16,9% по сравнению с ноябрем до 1,608 миллиона, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне лишь 1,375 миллиона.