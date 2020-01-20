МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись преимущественно снижением в ожидании решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,32%, до 7650,38 пункта, французский CAC 40 — на 0,36%, до 6078,54 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 0,17%, до 13549,01 пункта.

Внимание инвесторов переключилось на заседание ЕЦБ после того, как на прошлой неделе США и Китай подписали первую часть торгового соглашения, что поддержало рисковые настроения рынков.

В четверг состоится заседание ЕЦБ. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на нулевом уровне.

Кроме того, на текущей неделе будут опубликованы предварительные данные индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны за январь. По прогнозам аналитиков, показатель вырос до 51,2 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, но рыночные игроки не так уверены в дальнейших позитивных перспективах.