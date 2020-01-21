МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром в рамках коррекции после того, как днем ранее рост цен превышал 1%, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.50 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,49%, до 64,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,24%, до 58,44 доллара за баррель.

В течение торгов понедельника рост цен на нефть превышал 1%, при этом к завершению торгового дня трейдеры начали фиксировать прибыль, и стоимость "черного золота" стала снижаться. Коррекция сохраняется и во вторник утром. В то же время, несмотря на распродажи, аналитики полагают, что ситуация в Ливии продолжит поддерживать стоимость "черного золота".

"Растущие сложности в Ливии, вероятно, будут поддерживать цены на нефть в ближайшие дни", — отмечают аналитики Australia and New Zealand Banking Group, мнение которых приводит агентство Рейтер.

В понедельник Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях "Шарара" (Sharara) и "Эль-Филь" (El Feel). Это произошло после того, как в выходные компания объявила о чрезвычайном положении после блокировки работы пяти портов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.