МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Курс более надежной иены укрепляется по отношению к доллару во вторник после того, как ситуация вокруг нового коронавируса в КНР привела к снижению спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск курс доллара к иене снижался до 109,97 иены к уровню предыдущего закрытия в 110,18 иены за доллар. Курс евро к доллару поднимался до 1,1098 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1094 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 97,56 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывает ситуация вокруг распространения нового типа коронавируса в Китае. Трейдеры опасаются усугубления ситуации с приближением пикового сезона поездок в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, четыре человека погибли. Вирус распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.

"Биржи Гонконга резко упали на открытии торгов из-за опасений по поводу вируса, которые вызвали отказ инвесторов от риска. Это в свою очередь привело к росту курса иены. Пока что число смертей от вируса низкое, так что, надеюсь, не будет большой паники", — сказал агентству Рейтер старший менеджер отдела исследований Gaitame.Com Research Institute Такуя Канда (Takuya Kanda).