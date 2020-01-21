МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник утром после того, как распространение нового типа коронавируса в Китае вызвало увеличение спроса на более надежные активы, к которым относится драгметалл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.49 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,55 доллара, или на 0,36%, до 1565,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,18%, до 18,108 доллара за унцию.

Во вторник на мировых рынках усилились опасения вокруг распространения вызывающего пневмонию нового типа коронавируса в Китае — трейдеры обеспокоены риском эпидемии, которая может негативно отразиться на экономике в целом.

"Драйвером для роста цены золота стало быстрое распространение вируса из города Ухань в Китае, что вызвало панику. Празднование Нового года по лунному календарю в Китае ухудшит ситуацию, так как люди путешествуют по стране", — говорит рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang), которую цитирует агентство Рейтер.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, четыре человека погибли. Вирус распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.