МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
21-24 янв

 

 

 Всемирный экономический форум /Швейцария, Давос/

 

 

 

 
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики

 

 

 

 
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1% (факт)
12:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (ноябрь) 3,2% 3,1%
12:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (декабрь) 28,8 тыс 24,5 тыс
12:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (ноябрь) 24 тыс 104 тыс
12:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (ноябрь) 3,8% 3,8%
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (январь) -19,9 -13,8
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (январь) 10,7 15
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (январь) 11,2 5,5
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (ноябрь) -0,7% -0,3%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ММК — производственные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ЛСР — операционные результаты за 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Московская Биржа — СД (досрочное прекращение полномочий члена правления, правила листинга в новой редакции)

 

 

 

 

 

 

 RUB Кубаньэнерго — СД (программа цифровой трансформации и развития интеллектуального учета электроэнергии на 2020-2030)

 

 

 

 