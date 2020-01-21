События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 января
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|21-24 янв
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|Всемирный экономический форум /Швейцария, Давос/
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|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики
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|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (ноябрь)
|3,2%
|3,1%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (декабрь)
|28,8 тыс
|24,5 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (ноябрь)
|24 тыс
|104 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (ноябрь)
|3,8%
|3,8%
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (январь)
|-19,9
|-13,8
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (январь)
|10,7
|15
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (январь)
|11,2
|5,5
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (ноябрь)
|-0,7%
|-0,3%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ММК — производственные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|Группа ЛСР — операционные результаты за 2019
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|RUB
|Московская Биржа — СД (досрочное прекращение полномочий члена правления, правила листинга в новой редакции)
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|RUB
|Кубаньэнерго — СД (программа цифровой трансформации и развития интеллектуального учета электроэнергии на 2020-2030)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200121/830818713.html