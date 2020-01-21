МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российская валюта днем снижается против доллара и евро в рамках общемирового охлаждения инвесторов к рисковым активам.

Распространение коронавируса в Азии стало причиной ухудшения конъюнктуры мировых торговых площадок.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.41 мск повышался на 20 копеек — до 61,74 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 68,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ВНИЗ ЗА МИРОМ

Рубль днем теряет против доллара и евро, корректируясь вниз от недавно достигнутых максимумов примерно за два года.

Конъюнктура мировых рынков ухудшилась на фоне опасений по поводу рисков распространения вызывающего пневмонию коронавируса на фоне приближения празднования Нового года по лунному календарю, когда турпоток традиционно увеличивается. Трейдеры опасаются эпидемии, которая станет негативным фактором для сектора туризма, что может нанести ущерб экономике в целом.

Вспышка вируса в Китае началась в конце декабря. По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек скончались. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Снижение рейтинга Гонконга добавило негатива в динамику азиатских рынков.

Рынок нефти снижается на 1,7% — до 64,11 доллара за баррель сорта Brent на фоне опасений по поводу возможного замедления мирового экономического роста из-за рисков эпидемии коронавируса.

В итоге доллар и евро днем повышаются к рублю в пределах 0,4% каждый. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль практически растерял укрепление, которое произошло с начала года, отметил Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". Вероятно, курс задержится вблизи отметки в 62 рубля за доллар, но потенциал дальнейшего ослабления российской валюты сохраняется, добавил он.

Во вторник курс доллара ожидается в диапазоне 61,60-62,35 рубля, евро — 68,30-69 рублей, оценил Олег Кочетков из МТС Банка.

Ближе к концу недели поддержка рублю со стороны продавцов экспортной выручки заметно усилится, что способно заметно приблизить курс к отметке 61 рубль за доллар, оценил Евгений Кошелев из Росбанка.

Волатильность рубля на этой неделе будет повышенной из-за большого количества политических новостей и быстроты реакции рынка на них, говорит Роман Ромашевский из компании VR_Bank.

"Колебания курса доллара и евро могут составлять до 2 рублей "внутри" дня. Однако, макроэкономические факторы поддержат курс рубля на фоне пика налоговых выплат компаний-экспортеров, приходящегося на конец этой недели", — добавил он.

Серьезных рисков для российский валюты по-прежнему не видно на фоне привлекательных фундаментальных показателей относительно других валют развивающихся рынков, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.